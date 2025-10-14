Esplode un casolare durante uno sgombero | morti tre carabinieri Funerali di Stato e lutto nazionale
AGI - Tre carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante le operazioni di perquisizione dell'immobile interessato da una procedura di sgombero coattivo: la struttura è crollata travolgendo gli operatori. I feriti sono 19. Secondo quando si apprende, oltre alla donna che occupava l'immobile e che avrebbe azionato il meccanismo che ha innescato la deflagrazione e al fratello, sono rimasti feriti 14 carabinieri, tre agenti di polizia e un vigile del fuoco. L'immobile, crollato travolgendo militare e agenti, era un casolare agricolo fatiscente già occupato in passato da braccianti. 🔗 Leggi su Agi.it
