Esiste una spiaggia dove gli aerei passano a 30 metri dalle teste dei bagnanti

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Saint Martin, bellissima isola caraibica, si trova una spiaggia dove gli aerei volano a 30 metri sopra le teste dei bagnanti. Non è pericoloso, seguendo le giuste precauzioni, e attira da anni tantissimi turisti che vogliono vivere un'esperienza davvero indimenticabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

esiste spiaggia aerei passanoEsiste una spiaggia dove gli aerei passano a 30 metri dalle teste dei bagnanti - A Saint Martin, bellissima isola caraibica, si trova una spiaggia dove gli aerei volano a 30 metri sopra le teste dei bagnanti ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Esiste Spiaggia Aerei Passano