Esino Lario | 1,7 milioni per il territorio I progetti in campo

Leccotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita istituzionale oggi a Esino Lario da parte del sottosegretario regionale Mauro Piazza, accompagnato dal sindaco Pietro Pensa e dalla squadra di amministratori locali. Un’occasione significativa per fare il punto su numerosi progetti avviati e realizzati grazie al sostegno di Regione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

