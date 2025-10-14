Esercitazione di Protezione Civile divieto di sosta e fermata in alcune zone

Tempo di lettura: < 1 minuto Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 4122025, per la giornata del 15 ottobre 2025 è stato istituito il DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTA E DI FERMATA in: • Via Vetrone, • Via Pascoli, • nelle aree attigue al Tennis Club. Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento di una esercitazione di Protezione Civile finalizzata alla simulazione di uno scenario di emergenza. Considerata la particolare natura dell’attività, che riproduce le modalità operative di una reale situazione di emergenza, la segnaletica temporanea di divieto potrà essere installata senza il rispetto delle consuete tempistiche previste dalla normativa vigente in materia di preavviso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esercitazione di Protezione Civile, divieto di sosta e fermata in alcune zone

