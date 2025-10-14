Escursionisti bloccati in una zona impervia | salvati dai Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minuto Ore di apprensione ieri sera in Costiera Amalfitana. Intorno alle 18.30 è pervenuta, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, una richiesta di soccorso da una coppia, lui di Bolzano lei canadese, che durante una passeggiata lungo il sentiero 307a in località Vecite di Maiori. I due escursionisti avevano perso il sentiero e, calato il sole, si erano ritrovati in una zona impervia impossibilitati a ritornare suo propri passi. Immediatamente partiti i soccorsi dei caschi rossi con la squadra del locale distaccamento di Maiori e una squadra SAF specializzata si soccorso Speleo Alpino Fluviale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

