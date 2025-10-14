Esce e poi scompare nel nulla Ansia per papà di sessantuno anni

Si sono protratte per tutta la notte e la giornata di ieri le ricerche di Salvatore Carmelo Lo Piparo, 61 anni, scomparso da Codogno. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai familiari, si sarebbe allontanato volontariamente da casa nella serata di venersì scorso, senza più dare notizie di sé. L’allarme era scattato nella serata di domenica, intorno alle 20.35, quando il figlio – non vedendolo più rientrare – aveva contattato i carabinieri di Codogno, facendo attivare immediatamente il piano provinciale di ricerca persona dispersa. Le prime ricerche condotte dai familiari non avevano dato esito, e la preoccupazione era rapidamente cresciuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

