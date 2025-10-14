Michelle Hunziker si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. “Se si tiene conto del fatto che da ragazza pensavo di avere dei figli tardissimo perché prima volevo realizzarmi e trovare un posto nel mondo, la cosa più sconvolgente è che invece sono arrivata in Italia e sono diventata mamma a 19 anni. Ed è stata la scelta più bella della mia vita: mi chiedo ancora che cosa ne abbiano pensato le mie due compagne di classe che, quando eravamo ragazzine, sognavano di diventare mamme presto e alle quali io dicevo: voi siete matte”. Va da sé che Hunziker parla della figlia Aurora, avuta con Ramazzotti: “ Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ero convinta che a 55 o 60 anni sarei ricorsa a un mini lifting perché i filler cambiano i volumi del viso. Oggi però ci sono tecnologie incredibili per invecchiare bene, come laser o termage": parla Michelle Hunziker