Erica Serra Orsini presenta alla Società Ginnastica Triestina Noi e loro Trieste e Londra a confronto

Triesteprima.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 ottobre, alle ore 18, si terrà nella sala Museo della Fondazione Ginnastica Triestina 1863 (SGT) la presentazione del libro 'Noi e Loro' (Il Battello Stampatore, 2025). Dialogheranno il curatore del Museo sociale Zeno Saracino e l'autrice e giornalista Erica Serra Orsini.

