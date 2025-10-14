Erdogan a Meloni | Dovrebbe smettere di fumare
Al vertice di Sharm el Sheikh va in scena un siparietto tra la premier Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I due si salutano, si stringono la mano, e poi Erdogan dice - in turco, e poi tradotto - a Meloni: " Stai benissimo! Ma devi smettere di fumare ". La risposta: "Lo so. Lo so. Ma non voglio uccidere nessuno ". Il presidente francese Emmanuel Macron assiste alla scena e ride. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Erdogan a Meloni: «Devi smettere di fumare» trib.al/rfhvHF9 - X Vai su X
"Ti vedo bene, ma devo farti smettere di fumare" Le parole di Erdogan a Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Erdogan a Meloni: "Dovrebbe smettere di fumare" - Lo scambio tra la premier e il presidente turco a Sharm el Sheikh: "Stai benissimo! Come scrive ilfoglio.it
Erdogan scherza con Meloni: "Stai bene, ma dovresti smettere di fumare" - Sheikh tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Si legge su repubblica.it
La battuta di Erdogan a Meloni: "Stai alla grande, ma devo farti smettere di fumare" - Poi il presidente turco ha aggiunto una postilla: "Però devo farti smettere di fumare in qualche modo". tg.la7.it scrive