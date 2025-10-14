Al vertice di Sharm el Sheikh va in scena un siparietto tra la premier Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I due si salutano, si stringono la mano, e poi Erdogan dice - in turco, e poi tradotto - a Meloni: " Stai benissimo! Ma devi smettere di fumare ". La risposta: "Lo so. Lo so. Ma non voglio uccidere nessuno ". Il presidente francese Emmanuel Macron assiste alla scena e ride. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Erdogan a Meloni: "Dovrebbe smettere di fumare"