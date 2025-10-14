Erasmus Days al Liceo Linguistico Falcone di Bergamo
In occasione della celebrazione degli #ErasmusDays Edizione 2025, la Stampa è invitata sabato 18 ottobre alle ore 10 al Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, nella sede di Via Dunant, per l’evento in programma nell’Aula magna. “Il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo, è orgoglioso di aderire alla nuova edizione delle giornate Erasmus, per celebrare i progetti di scambio e formazione per studenti, docenti, dirigenti e tutto il personale della scuola a carico dell’Europa. Il nostro Liceo ha un’ampia offerta formativa: oltre a includere le principali lingue europee in diverso abbinamento fra loro, abbraccia un approccio all’internazionalizzazione unico nel suo genere, avendo introdotto progressivamente lingue extraeuropee intese come ponte verso altre culture e come una reale opportunità per preparare gli studenti alle sfide di una società globalizzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
