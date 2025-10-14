Erasmus Day | l’Europa alla porta del CoMVass

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto comprensivo Mons. M. Vassalluzzo di Roccapiemonte (SA), beneficiario dell’Accreditamento Erasmus, diretto dalla DS Anna De Simone, è pronto a partire con il Programma Erasmus+. L’apertura del Programma sarà ufficializzata nell’ambito degli Erasmus Day, giovedì 16 ottobre con un evento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

