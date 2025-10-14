Erasmus Day | l’Europa alla porta del CoMVass
L’Istituto comprensivo Mons. M. Vassalluzzo di Roccapiemonte (SA), beneficiario dell’Accreditamento Erasmus, diretto dalla DS Anna De Simone, è pronto a partire con il Programma Erasmus+. L’apertura del Programma sarà ufficializzata nell’ambito degli Erasmus Day, giovedì 16 ottobre con un evento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
APERTI ALL'EUROPA: CELEBRIAMO GLI ERASMUS DAYS 2025 Siamo felici di celebrare insieme gli #ErasmusDays 2025 - promossi dal 13 al 18 ottobre - per raccontarvi l'impegno del nostro Conservatorio per l'internazionalizzazione! L'esperienza di mo - facebook.com Vai su Facebook
L’anticipo del Porta Si “ripara“ a luglio prima di Erasmus e stage - C’è chi approfitta della finestra di settembre per gli esami di “riparazione ... Secondo ilgiorno.it
All'Università di Sassari l'Erasmus Welcome Day - Domani alle 18 l’aula magna dell’Università degli Studi di Sassari ospita l'ormai tradizionale Erasmus ... Segnala unionesarda.it