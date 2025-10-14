Era originario di Taranto uno dei tre carabinieri morti per l’esplosione nel veronese Marco Piffari 56 anni

Marco Piffari, 56 anni, era di origine pugliese. Di Taranto. Era in servizio a Padov. Uno dei tre carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano. Esplosione durante lo sgombero di una casa, morti tre carabinieri nel veronese Crollato il soffitto

