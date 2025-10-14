Eppure ogni anno buttiamo via 1,7 milioni di tonnellate di cibo ancora buono
G iovedì prossimo, 16 ottobre, torna la Giornata mondiale dell’Alimentazione e il tema affrontato quest’anno è “Insieme, mano nella mano”, ovvero l’idea di una comunità globale che si mobilita per proteggere la sicurezza alimentare del pianeta, messa a rischio da conflitti armati, cambiamenti climatici e crisi economiche. Si tratta di uno scenario molto serio e complesso, nel quale la domanda globale di cibo si scontra con sistemi fragili e incerti. I numeri, infatti, sono pesanti: secondo i dati più recenti, lo scorso anno circa 673 milioni di persone hanno sofferto la fame cronica. Altre 295 milioni, distribuite in 59 paesi, hanno toccato con mano forme acute di insicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La tassa invisibile degli italiani: ogni anno buttiamo 378 euro in sprechi alimentari - In Italia si sprecano 100 kg di cibo a persona l'anno, per un costo di 378 euro: è la stima di Too Good To Go, che con la sua app prova a invertire la rotta. Segnala horecanews.it
L’Italia butta in 24 ore più alimenti di quanti ne passino a Gaza in cinque giorni - In Italia in un giorno si butta più di quanto entra a Gaza in cinque. Secondo lanotiziagiornale.it
Ogni anno si buttano 1,7mld di tonnellate di cibo - Ogni anno 1,7 miliardi di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, di cui oltre un miliardo viene gettato tra le mura domestiche. Si legge su rainews.it