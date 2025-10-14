G iovedì prossimo, 16 ottobre, torna la Giornata mondiale dell’Alimentazione e il tema affrontato quest’anno è “Insieme, mano nella mano”, ovvero l’idea di una comunità globale che si mobilita per proteggere la sicurezza alimentare del pianeta, messa a rischio da conflitti armati, cambiamenti climatici e crisi economiche. Si tratta di uno scenario molto serio e complesso, nel quale la domanda globale di cibo si scontra con sistemi fragili e incerti. I numeri, infatti, sono pesanti: secondo i dati più recenti, lo scorso anno circa 673 milioni di persone hanno sofferto la fame cronica. Altre 295 milioni, distribuite in 59 paesi, hanno toccato con mano forme acute di insicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Eppure ogni anno buttiamo via 1,7 milioni di tonnellate di cibo ancora buono