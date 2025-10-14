Episodi di bracconaggio in aumento | fucilate contro una poiana e un gheppio in cura a Calimera

SURBONARDO' - Una poiana giace immobile a terra, con la bocca aperta, sotto shock. Le radiografie hanno confermato il sospetto: è stata colpita da una fucilata con pallini di piombo. È la denuncia è arrivata in questi giorni dal Coordinamento a tutela del lupo e della fauna nel Salento, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

