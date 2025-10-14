Entrare in via Gleno mette i brividi | il racconto della disumanità nel carcere di Bergamo

Bergamo. “Entrare nel carcere di via Gleno mette i brividi”. È una testimonianza colma di dolore e angoscia quella che riecheggia nella sala consiliare del Comune di Bergamo. A restituirla è Fausto Gritti, presidente di Carcere e Territorio, associazione che opera per l’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, favorendone il reinserimento attraverso il supporto al di fuori della detenzione. Lunedì sera, 13 ottobre, la seduta di consiglio comunale si apre con la relazione della garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Valentina Lanfranchi. Ex deputata, 86 anni, da tempo si dedica a iniziative sociali: per mesi ha incontrato i detenuti della casa circondariale e i loro familiari, ma anche la direzione e gli agenti della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

