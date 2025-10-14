Enrica Bonaccorti è tornata a parlare al suo pubblico e lo ha fatto con quella sincerità che da sempre la contraddistingue, scegliendo il mezzo più veloce di tutti: i social network. Dopo l’annuncio della malattia che l’ha costretta ad un lungo silenzio, la conduttrice ha scelto di riapparire, mettendo da parte ogni filtro, per raccontare come sta davvero e lo ha fatto attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il suo messaggio è un piccolo inno al coraggio e alla verità, scritto con le parole semplici di chi ha deciso di non nascondersi più, liberandosi anche dal senso di colpa per essere sparita dalle scene senza troppe spiegazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enrica Bonaccorti dopo la rivelazione sulla malattia: “Non mi nasconderò più”