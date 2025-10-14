Ennesimo assalto ad un bancomat | danni ingenti ladri via con il bottino

Tempo di lettura: < 1 minuto Boato nella notte a Guardia Sanframondi. Ignoti hanno fatto esplodere uno sportello bancomat in uno degli uffici bancari del paese sannita. E’ accaduto poco dopo le 3:00 di questa mattina e sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno avviato le indagini. Danni anche all’ interno della filiale. Secondo una prima ricostruzione, l’attacco sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino con il metodo della marmotta. Fortunatamente non si registrano feriti. I militari hanno immediatamente avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ennesimo assalto ad un bancomat: danni ingenti, ladri via con il bottino

