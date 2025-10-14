Ennesima morte sul lavoro Colpito alla testa da un pezzo del tornio perde la vita a 29 anni

Una mattinata tragica, quella di ieri, nella zona industriale di Stiatico di San Giorgio di Piano. La quiete della Bassa è stata spezzata dall’ennesima morte sul lavoro. A perdere la vita, poco dopo le 9.30, un bengalese 29enne, Md Billal, residente a Bologna, in Bolognina. Il giovane stava lavorando alla Righi Lavorazioni Meccaniche di via Coventry, a Stiatico, azienda dove il giovane straniero era assunto in regola e a tempo indeterminato. La dinamica, al momento, ricalca quella di una probabile fatalità: il giovane operaio, infatti, era impiegato in un altro reparto dell’azienda di San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ennesima morte sul lavoro. Colpito alla testa da un pezzo del tornio perde la vita a 29 anni

Palermo ferita, sotto choc per l’ennesima tragedia. L’ennesima notte di violenza e di morte. Paolo Taormina, 21 anni, è stato ucciso a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore pulsante della movida, mentre tentava di fermare una rissa. Il presunto assassino, - facebook.com Vai su Facebook

