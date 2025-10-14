Energia Bufo Iren | Superata dipendenza dal gas russo

"A tre anni dalla crisi russo-ucraina, il sistema gas europeo e italiano ha dimostrato una forte capacità di reazione, sostituendo integralmente il gas russo grazie a nuove rotte di approvvigionamento e rigassificatori". Ad affermarlo è Gianluca Bufo, Amministratore Delegato del Gruppo Iren intervenendo a Roma all'Italian Renewables Investment Forum 2025. Per quanto riguarda il settore elettrico, sottolinea, "la decarbonizzazione deve essere un impegno primario ma per raggiungere i target indicati dall'Ue si rischia di perseguire un approccio "dogmatico" secondo il quale l'espansione delle rinnovabili non segue un'adeguata pianificazione: l'aumento delle ore a prezzo nullo e la scarsa redditività dei nuovi impianti segnalano la necessità urgente di una programmazione energetica a 360 gradi, condivisa tra regolatori, investitori e operatori, per garantire equilibrio e sostenibilità degli investimenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

