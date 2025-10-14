Energia Bertini Enea | Efficienza e rinnovabili devono andare in parallelo
(Adnkronos) – “Nessuno può essere contrario all’efficientamento energetico, né ideologicamente né pragmaticamente. Con l’efficienza riduciamo i consumi e con le rinnovabili li copriamo con fonti decarbonizzate: le due cose devono andare in parallelo”. Così Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento Unità Efficienza Energetica (Duee) dell’Enea durante il convegno 'Sviluppo economico e sostenibilità ambientale: tra cambio di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Oggi vi presentiamo T-BOX il sistema ultra compatto per la distribuzione di energia all'interno delle vostre case realizzato da Lovatospa. Vi ricordiamo nelle prossime ore presenteremo l'evento del marchio in collaborazione con Drago srl e Angelo Bertini dell'A - facebook.com Vai su Facebook
Il Mondo alla Radio 16.45 Nel 2024 in Italia il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza è stato pari a un quantitativo equivalente all’energia necessaria ad alimentare oltre 4 milioni di abitazioni. Ospite: Bertini @ENEAOfficial - X Vai su X
Energia, Bertini (Enea): "Efficienza e rinnovabili devono andare in parallelo" - “Nessuno può essere contrario all’efficientamento energetico, né ideologicamente né pragmaticamente. Da msn.com
ENEA: risparmiata energia per oltre 4 milioni di abitazioni - ENEA certifica 4,5 Mtep di risparmi nel 2024: quadro UE, efficientamento energetico, incentivi e tutela dei soggetti vulnerabili ... Scrive edilportale.com
Efficienza energetica, Enea presenta 14° Rapporto annuale - 30 a Roma, ENEA presenta il 14° Rapporto annuale sull’efficienza energetica, studio che analizza lo sviluppo, l’attuazione e l’impatto delle politiche per l ... Riporta finanza.repubblica.it