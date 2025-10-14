Energia acqua e imprese il Mezzogiorno accelera sulla revisione dei fondi Ue

Non è passata inosservata tra le Regioni del Sud la svolta introdotta dalla Riforma di medio termine della Politica di Coesione Ue, che prevede la possibilità di dirottare parte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Energia, acqua e imprese, il Mezzogiorno accelera sulla revisione dei fondi Ue

News recenti che potrebbero piacerti

Estrarre l'acqua dall'aria senza consumare energia elettrica: il «miracolo» promesso dai nuovi materiali - X Vai su X

Nell’ultima puntata di Quasar – la trasmissione di Rai 2 dedicata a scienza, ambiente e tecnologia – la nostra Presidente Barbara Marinali ha raccontato il valore dell’acqua come risorsa essenziale per la vita, lo sviluppo dei territori e la produzione di energia - facebook.com Vai su Facebook

Contratti di sviluppo: nuovi fondi per il Mezzogiorno - Pubblicato il decreto ministeriale 4 settembre 2025 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dispone l’assegnazione ... Segnala ipsoa.it

Cia-Agricoltori: dal Mezzogiorno una visione condivisa sulla gestione dell’acqua - Dalla discussione è emersa una visione forte e armoniosa, che parte dalle differenze territoriali ma converge sulle stesse criticità ed esigenze. Si legge su lasiritide.it

Pacchetto Mezzogiorno: 6 miliardi per rafforzare competitività e innovazione - Più fondi per la Zes Unica, con un rifinanziamento che avrà un orizzonte almeno biennale. Come scrive ilmattino.it