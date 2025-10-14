Con un mondo che cambia a velocità della luce, si trasformano anche le vite delle persone e i bisogni quotidiani. In questo scenario in continua evoluzione, essere un’azienda energetica nel 2025 significa per Enel assumersi una responsabilità che va ben oltre la semplice fornitura di elettricità. Una responsabilità che abbraccia ambiente, persone, comunità e futuro. Il gruppo ha scelto di consolidare il proprio impegno partendo da un ascolto profondo delle esigenze e dalla volontà di rendere l’energia un bene non solo disponibile, ma chiaro, accessibile e sostenibile. I valori che guidano questo percorso parlano di fiducia, vicinanza, trasparenza, efficienza energetica e scelte responsabili: principi che prendono forma ogni giorno in azioni concrete, pensate per migliorare davvero la vita di cittadini, famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Enel, la responsabilità al centro di un nuovo futuro energetico