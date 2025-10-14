Endrick Juve | la pista che porta al brasiliano è da monitorare per gennaio Arrivano conferme potrebbe arrivare a Torino se… La rivelazione

Endrick Juve: pista che potrebbe accendersi in vista di gennaio. Ci sono conferme, potrebbe arrivare a Torino se. La rivelazione. Un sogno che accende la fantasia, un’occasione che ha del clamoroso. Il calciomercato Juve programma il mercato di gennaio e, come riportato dal QS, avrebbe messo nel mirino il baby-fenomeno del Real Madrid, Endrick. L’idea è quella di un prestito per regalare a Igor Tudor un talento purissimo in cerca di spazio. Il sogno Endrick in prestito. La situazione del brasiliano a Madrid è paradossale. Pagato 60 milioni di euro, l’attaccante classe 2006 non ha ancora trovato spazio nel Real Madrid di Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Endrick Juve: la pista che porta al brasiliano è da monitorare per gennaio. Arrivano conferme, potrebbe arrivare a Torino se… La rivelazione

Altre letture consigliate

Juve, tris di obiettivi da Madrid: nel mirino Endrick, Ceballos e Molina Vai su X

L’entourage di #Endrick avrebbe contattato la #Juventus per sondare la possibilità di un trasferimento visto lo scarso minutaggio del loro assistito a Madrid. I club bianconero è rimasto fermo sulla propria posizione, il brasiliano interessa ma non in prestito - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Juve, occhi in casa Real Madrid per gennaio? Due nomi in lista, potrebbero diventare due grandi occasioni da cogliere! L’indiscrezione non lascia dubbi - C’è una doppia occasione pronta per essere colta, ecco quali noi piacciono alla dirigenza Un doppio colpo da Madrid per sognare in grande. Scrive juventusnews24.com

Endrick Juventus: i bianconeri ci hanno provato davvero in estate! Ma non è finita qui, a gennaio potrebbe concretizzarsi questo scenario se… Retroscena sul brasiliano! - Ma non è finita qui in vista di gennaio Un retroscena clamoroso, un’occasione che potrebbe riaprirsi. Riporta juventusnews24.com

Juve, tris di obiettivi da Madrid: nel mirino Endrick, Ceballos e Molina - Real e Atletico le squadre più attenzionate: piacciono Endrick, Ceballos e Molina. Riporta msn.com