Empoli ufficiale l’esonero di Pagliuca e del suo staff
Empoli, 14 ottobre 2025 – A poche ore dal primo allenamento della settimana, in vista della sfida di domenica contro il Venezia, l' Empoli esonera, come previsto, Guido Pagliuca e il suo staff. Oltre al tecnico Pagliuca sono sollevati dall'incarico anche i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone. "A mister Pagliuca e al suo staff – si legge nel comunicato stampa – vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
