Empoli | esonerato Guido Pagliuca pronto per il ritorno Dionisi

E' ufficiale, l'Empoli calcio ha esonerato Guido Pagliuca, a poche ore dal primo allenamento della settimana, in vista della sfida di domenica 19 ottobre 2025 contro il Venezia

