Emozioni - viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol

Baritoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GIANMARCO CARROCCIAEmozioni – Omaggio a LUCIO BATTISTI e MOGOLGianmarco CARROCCIA – voceMarco CATALDI – arrangiamenti e chitarreAlessandro PATTI – bassoDario TROISI – pianoforte e synthLuca MONALDI – batteria e percussioniChristian VILONA – sax, flauto, coriMichele CAMPO – violinoGianmarco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Al Sesana l’evento con i capolavori senza tempo di Battisti e Mogol - Al Sesana l’evento con i capolavori senza tempo di Battisti e Mogol A Montecatini Terme, l'evento "Emozioni: viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol" omaggia il cantautore italiano con ... Come scrive lanazione.it

’Viaggio tra le canzoni di Battisti’, iniziativa di beneficenza al teatro - Doppia iniziativa di beneficenza a San Casciano organizzata dal Lions Club Barberino Tavarnelle: una serata con Umberto Galimberti sul futuro dei giovani e un tributo a Lucio Battisti con la ... Si legge su lanazione.it

"Emozioni", l’evento musicale di Mogol e Carroccia a Civitanova - Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol" con Giulio Rapetti Mogol e Gianmarco Carroccia. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Emozioni Viaggio Canzoni Battisti