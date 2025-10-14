Emozioni - viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol

GIANMARCO CARROCCIAEmozioni – Omaggio a LUCIO BATTISTI e MOGOLGianmarco CARROCCIA – voceMarco CATALDI – arrangiamenti e chitarreAlessandro PATTI – bassoDario TROISI – pianoforte e synthLuca MONALDI – batteria e percussioniChristian VILONA – sax, flauto, coriMichele CAMPO – violinoGianmarco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Gianmarco Carroccia torna con il suo spettacolo EMOZIONI al Teatro Cartiere Carrara di FIRENZE, per un viaggio musicale sul sodalizio più importante e prolifico della storia della musica italiana tra Lucio Battisti e Mogol. Info e prevendite su TicketOne #emo - facebook.com Vai su Facebook

Al Sesana l’evento con i capolavori senza tempo di Battisti e Mogol - Al Sesana l’evento con i capolavori senza tempo di Battisti e Mogol A Montecatini Terme, l'evento "Emozioni: viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol" omaggia il cantautore italiano con ... Come scrive lanazione.it

’Viaggio tra le canzoni di Battisti’, iniziativa di beneficenza al teatro - Doppia iniziativa di beneficenza a San Casciano organizzata dal Lions Club Barberino Tavarnelle: una serata con Umberto Galimberti sul futuro dei giovani e un tributo a Lucio Battisti con la ... Si legge su lanazione.it

"Emozioni", l’evento musicale di Mogol e Carroccia a Civitanova - Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol" con Giulio Rapetti Mogol e Gianmarco Carroccia. Da ilrestodelcarlino.it