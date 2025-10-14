Emma Raducanu torna a giocare ed ha di nuovo bisogno di cure | i medici intervengono in campo

14 ott 2025

Ancora una volta Emma Raducanu ha bisogno dell'ausilio di medico e fisioterapista durante un incontro ufficiale. A Ningbo la britannica è stata sconfitta al primo turno dopo aver avuto diversi problemi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

