Elon Musk promette videogiochi e film fatti interamente dall’AI | ecco perché dovremmo preoccuparci

Screenworld.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elon Musk non si ferma mai. Dopo aver rivoluzionato l’automotive elettrico, nonostante i gravissimi pericoli riscontrati di recente, lo spazio che si contende con Google e i social media, ora punta a conquistare l’industria dei videogiochi e del cinema. La sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, ha annunciato piani ambiziosi per creare contenuti interattivi e cinematografici generati interamente dall’AI. Non stiamo parlando di semplici assistenti per sviluppatori o strumenti di supporto, ma di videogiochi completi e film prodotti da algoritmi, con una timeline che punta alla fine del 2026. 🔗 Leggi su Screenworld.it

