Elon Musk promette videogiochi e film fatti interamente dall’AI | ecco perché dovremmo preoccuparci

Elon Musk non si ferma mai. Dopo aver rivoluzionato l’automotive elettrico, nonostante i gravissimi pericoli riscontrati di recente, lo spazio che si contende con Google e i social media, ora punta a conquistare l’industria dei videogiochi e del cinema. La sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, ha annunciato piani ambiziosi per creare contenuti interattivi e cinematografici generati interamente dall’AI. Non stiamo parlando di semplici assistenti per sviluppatori o strumenti di supporto, ma di videogiochi completi e film prodotti da algoritmi, con una timeline che punta alla fine del 2026. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Elon Musk promette videogiochi e film fatti interamente dall’AI: ecco perché dovremmo preoccuparci

News recenti che potrebbero piacerti

Il più grande razzo mai costruito, Starship, sviluppato dall'azienda americana SpaceX di Elon Musk per andare sulla Luna e su Marte, è decollato dal Texas per un nuovo volo di prova. Vai su X

ELON MUSK HA RAGGIUNTO $500 MILIARDI DI PATRIMONIO MA QUASI TUTTI NON SONO IN BANCA Elon Musk è il primo uomo sulla faccia della Terra a toccare, per qualche ora, $500 miliardi di patrimonio. Una cifra incredibile. Basta pensare che solo 3 - facebook.com Vai su Facebook

Elon Musk vuole produrre videogiochi e film usando la sua AI - La stessa tecnologia potrebbe creare videogiochi e film altamente coinvolgenti. Segnala msn.com

Elon Musk punta alla rivoluzione dei videogiochi - Scopri come il World Model di xAI di Elon Musk cambierà i videogiochi. Lo riporta veb.it

Elon Musk farà produrre videogame e film all’intelligenza artificiale - Elon Musk punta a rivoluzionare videogiochi e cinema con l’intelligenza artificiale di xAI, sfruttando world models capaci di simulare il mondo reale per creare contenuti immersivi e altamente realist ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu