Elizabeth Olsen indecisa sull' identità della sua anima gemella nel trailer di Eternity

L'originale commedia romantica, con star anche Miles Teller e Callum Turner, mostrerà una giovane impegnata a cercare il suo vero amore dopo la morte. Arriverà nei cinema americani il 27 novembre, il Giorno del Ringraziamento, il film Eternity, con star Elizabeth Olsen, Paul Bettany e Miles Teller. A24, nel nuovo trailer condiviso online, regala qualche interessante informazione sulla storia e sui protagonisti del lungometraggio. Cosa racconta Eterntiy La storia raccontata in Eternity si svolge nell'aldilà, dove le anime hanno una settimana di tempo per decidere dove trascorrere l'eternità. La nostra protagonista, Joan (Elizabeth Olsen), si trova di fronte alla situazione praticamente impossibile di decidere tra l'uomo con cui ha trascorso la sua vita (Miles Teller) e il suo primo amore (Callum Turner), morto giovane . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

