Dopo aver superato le qualificazioni, è al primo turno che si chiude l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Osaka. La marchigiana cede in poco meno di due ore alla rumena Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-2 7-6(4) lasciando così senza italiane il tabellone del torneo nipponico. I primi tre game del set d’apertura non riservano praticamente sorprese, ma è nel quarto che cominciano i problemi per l’azzurra, la quale non sfrutta una palla del 2-2 e poi subisce il break. La situazione lancia Cristian, che va molto vicina anche al 5-1, ma una possibilità Cocciaretto ce l’ha per rientrare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto esce di scena a Osaka, battuta da Jaqueline Cristian