Elisabetta Cocciaretto esce di scena a Osaka battuta da Jaqueline Cristian

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver superato le qualificazioni, è al primo turno che si chiude l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Osaka. La marchigiana cede in poco meno di due ore alla rumena Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-2 7-6(4) lasciando così senza italiane il tabellone del torneo nipponico. I primi tre game del set d’apertura non riservano praticamente sorprese, ma è nel quarto che cominciano i problemi per l’azzurra, la quale non sfrutta una palla del 2-2 e poi subisce il break. La situazione lancia Cristian, che va molto vicina anche al 5-1, ma una possibilità Cocciaretto ce l’ha per rientrare. 🔗 Leggi su Oasport.it

elisabetta cocciaretto esce di scena a osaka battuta da jaqueline cristian

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto esce di scena a Osaka, battuta da Jaqueline Cristian

Scopri altri approfondimenti

elisabetta cocciaretto esce scenaElisabetta Cocciaretto esce di scena a Osaka, battuta da Jaqueline Cristian - Dopo aver superato le qualificazioni, è al primo turno che si chiude l'avventura di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Osaka. Riporta oasport.it

elisabetta cocciaretto esce scenaTennis: Wta Osaka, Cocciaretto fuori al primo turno - Elisabetta Cocciaretto esce al primo turno del torneo Wta 250 di Osaka, in Giappone. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in semifinale della Bjk Cup: battuta 2-0 la Cina con una rimonta da brividi - Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini in semifinale di Bjk Cup (la Coppa Davis femminile) dopo due rimonte da brividi. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Elisabetta Cocciaretto Esce Scena