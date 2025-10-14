Eliminiamoli almeno così Italia-Israele la frase shock del giornalista in diretta | il governo Meloni imbufalito

Parole che accendono una miccia, nel giorno in cui lo sport si intreccia con la diplomazia e con la ferita ancora aperta del conflitto in Medio Oriente. In diretta dal collegamento di Udine per la partita Italia-Israele, il giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi ha pronunciato una frase che ha immediatamente scatenato reazioni politiche e richieste di chiarimenti. “L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo” ha detto il cronista, un’espressione che, nel clima attuale, è bastata per far esplodere un caso. Fratelli d’Italia chiede sanzioni. Le prime reazioni sono arrivate da Fratelli d’Italia, che ha denunciato la gravità di quelle parole, ritenute “inaccettabili” e “offensive”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

