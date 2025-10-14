Nel cuore della competizione globale sull’addestramento militare, Leonardo e Boeing uniscono le forze per proporre all’Esercito statunitense una nuova formula di formazione dei piloti. L’intesa nasce dentro una gara che ridefinisce i confini tra industria e difesa, dove contano non solo le macchine, ma la capacità di integrare servizi, simulazione e manutenzione. Leonardo è già presente negli Stati Uniti attraverso Leonardo Drs, la controllata specializzata in sistemi di difesa, sensoristica avanzata e soluzioni di addestramento. In questo scenario l’Aw119T italiano diventa il perno di una proposta che guarda al futuro della scuola di volo americana, con un occhio alla collaborazione industriale e uno alla strategia transatlantica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Elicotteri italiani per l’esercito americano? I dettagli dell’intesa tra Leonardo e Boeing