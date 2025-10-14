Elia Caprile non para come gli altri

Siamo nel recupero di Udinese-Cagliari, sesta giornata di campionato. Un’Udinese piena di rimpianti per le clamorose palle gol fallite sta provando a dare un senso agli ultimi secondi di partita. La formula è sempre la stessa: lancione sul centravanti grosso per far salire la squadra. Da un’azione di Davis e Camara viene fuori una rimessa laterale. È sempre più frequente vedere rimesse laterali battute come calci d’angolo, usate come vera e propria arma tattica. Un po' più insolito, invece, il posizionamento del portiere del Cagliari al momento della battuta. Appena capisce che l’avversario cercherà il centro dell’area, Elia Caprile abbandona l’area piccola e si porta quasi all’altezza del dischetto del rigore. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Elia Caprile non para come gli altri

