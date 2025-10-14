Elezioni Toscana Vannacci commenta il flop della Lega al 4,3% | Chi vota ha sempre ragione c' è poco da dire si sono espressi
Il segretario della Lega ha commentato i risultati elettorali della regione Toscana, che hanno visto vincere il candidato di centrosinistra Eugenio Giani, governatore uscente "Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi". Con queste parole, Roberto Vannacci ha commentato la sconfi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
STIAMO ARRIVANDO: "TOSCANA ROSSA É LA VERA NOVITÀ DI QUESTE ELEZIONI" Commento a caldo sulle elezioni in Toscana. Probabilmente non saremo in consiglio, anche se Antonella Bundu ha superato l'assurda soglia del 5% (valida solo per le l - facebook.com Vai su Facebook
mi puoi fare una tabella dei risultati delle elezioni regionali in toscana coni voti effettivi e il confronto con le elezioni regionali precedenti - X Vai su X
Vannacci incassa la “prima vera sconfitta”: la stoccata a caldo e la prossima mossa - Roberto Vannacci commenta a caldo la sconfitta della Lega alle regionali in Toscana: cosa bolle in pentola per la Puglia. Segnala newsmondo.it
Vannacci dopo la vittoria di Giani nelle elezioni in Toscana: "Io tra i pochi che non cambiano per compiacere gli elettori" - Il candidato della Lega commenta la sconfitta del centrodestra: ora potrebbe ritentare in un'altra elezione regionale ... Secondo today.it
Risultati elezioni Toscana: Giani trionfa con il campo largo, è di nuovo governatore. Effetto Vannacci sulla Lega che perde voti - I risultati delle elezioni regionali in Toscana: Eugenio Giani riconfermato governatore con il 55%, Tomasi al 40%, Bundu supera il 5% ed entra in Consiglio. Scrive msn.com