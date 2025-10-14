Elezioni Toscana 2025 | Tomasi oltre il ko | Pronto a lasciare l' incarico di sindaco per il consiglio regionale

“Abbiamo dato il massimo”. Così Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra alla poltrona di governatore della Regione Toscana, commenta il risultato elettorale. Un esito non scontato, ma netto, a favore di Eugenio Giani che si appresa così a dare il via al secondo mandato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

