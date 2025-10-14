Elezioni Toscana 2025 | Tomasi oltre il ko | Pronto a lasciare l' incarico di sindaco per il consiglio regionale

“Abbiamo dato il massimo”. Così Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra alla poltrona di governatore della Regione Toscana, commenta il risultato elettorale. Un esito non scontato, ma netto, a favore di Eugenio Giani che si appresa così a dare il via al secondo mandato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Elezioni Toscana, Pd primo partito, poi FdI e Avs: i numeri degli exit poll - facebook.com Vai su Facebook

PROIEZIONE SEGGI - ELEZIONI TOSCANA Ballano ancora un seggio tra PD e CR (potrebbe diventare 15 - 4) e pure il terzo di AVS non è del tutto certo - X Vai su X

Regionali Toscana, Tomasi dopo la sconfitta: “Economia e sanità, porteremo i nostri temi in aula” - Le parole del candidato di centrodestra, che perde contro il governatore uscente di centrosinistra Eugenio Giani. Come scrive lanazione.it

Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025 - Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato ... Secondo fanpage.it

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025 - Lo scrutinio LIVE: chi diventerà presidente? - Siamo giunti al momento decisivo: chi vincerà le elezioni? Scrive gonews.it