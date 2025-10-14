Elezioni Toscana 2025 i risultati definitivi e i voti per partito | Pd al primo posto crolla la Lega

Alle elezioni regionali 2025 in Toscana ha vinto Eugenio Giani, presidente uscente di centrosinistra, con il 55% dei voti. L'avversario di centrodestra Alessandro Tomasi si è fermato al 40%, Antonella Bundu di Toscana rossa al 5%. Tra i partiti al primo posto c'è il Pd, con il 34%, poi FdI al 24% e Casa riformista al 9%. Crollo della Lega, che perde oltre quindici punti rispetto al 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it

