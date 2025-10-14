Elezioni Rsu Sirti Gerbino Uilm | Continueremo a tutelare i diritti dei lavoratori

Palermo. La Uilm Palermo, in Sirti, si conferma punto di riferimento con un risultato netto. Ha ottenuto, infatti, il 66% delle preferenze e conquistato due seggi su tre nelle elezioni delle rsu. Il primo eletto è Francesco Parisi con 42 preferenze, seguito da Luciano Zoccali. La segreteria Uilm. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Elezioni rsu alla Sirti di Belpasso, la Uilm è il primo sindacato https://ift.tt/Cd70ZHL https://ift.tt/VS1McrL Vai su X

Sirti Digital Solutions (SDS) ha annunciato la nomina di Ludovico Basili come nuovo Head della Business Unit IoT & Data, un incarico strategico volto a rafforzare l’offerta tecnologica e l’impatto operativo della società nei settori ad alta intensità di asset. Un ruo - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni rsu Sirti Palermo, Gerbino (Uilm): “Siamo il primo sindacato, continueremo a tutelare diritti dei lavoratori”. - La Uilm Palermo, in Sirti, si conferma punto di riferimento con un risultato netto. Da blogsicilia.it

Belpasso, elezioni rsu alla Sirti: la Uilm è il primo sindacato - BELPASSO (CATANIA) – Alla Sirti di Belpasso, dove sono state rinnovate le rappresentanze Rsu e Rls, la Uilm s’è confermata primo sindacato per consensi tra i lavoratori. Si legge su livesicilia.it