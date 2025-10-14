Elezioni Rsu Sirti Gerbino Uilm | Continueremo a tutelare i diritti dei lavoratori

Palermo. La Uilm Palermo, in Sirti, si conferma punto di riferimento con un risultato netto. Ha ottenuto, infatti, il 66% delle preferenze e conquistato due seggi su tre nelle elezioni delle rsu. Il primo eletto è Francesco Parisi con 42 preferenze, seguito da Luciano Zoccali. La segreteria Uilm. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

