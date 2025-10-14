Elezioni regionali Toscana 2025 | Il voto a Livorno preferenze a candidati e liste
Nonostante un’affluenza da minimi storici (43,05% contro il 56,39% del 2020) il Partito Democratico è risultato essere a Livorno nelle elezioni regionali 2025 il primo partito della città, raggiungendo il 33,92% dei voti, seguito da Fratelli d’Italia con il 22,58%. La coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
