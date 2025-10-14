Elezioni regionali | Massa Carrara vince l’astensionismo Pd primo partito flop della Lega
Massa Carrara, 14 ottobre 2025 – Lo spettro dell’astensionismo, il crollo inesorabile della partecipazione e una disaffezione da record hanno squarciato la tela delle elezioni regionali 2025, che hanno visto la provincia di Massa Carrara incoronare – al fotofinish – Alessandro Tomasi. Quello dell’affluenza, che si è incardinata su un 40,79% quasi da fanalino di coda (dietro di noi soltanto i lucchesi, fermi al 40,42%) è un dato – il peggiore di sempre – che non si può archiviare come meramente statistico: un calo di 14 punti percentuali rispetto alla precedente tornata nel 2020, che fece segnare un’affluenza al 54,70% con 93791 votanti (Giani, nella sfida contro Susanna Ceccardi, si fermò al 43,92% rispetto al 45,63% di consensi raccolto dalla candidata di centrodestra) rappresenta una – ennesima – sirena d’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il mio post di ieri in cui evidenziavo come per la quinta volta consecutiva, il vero vincitore delle elezioni regionali (vedi ieri la Toscana) ha suscitato moltissime reazioni. Alcune spropositate. Sbaglia chi sostiene che tutti i politici siano uguali. Non è così, grazi - X Vai su X
Elezioni Regionali 2025: clicca sul link sottostante per consultare i Risultati https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsmassamarittima/portale/elezioni/elezionischedecorrenti.aspx?IDNODE= - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, ecco i campionissimi di preferenze. Biffoni oltre 21mila, Dika golden boy - L’ex sindaco di Prato raccoglie il record assoluto, a Pistoia si afferma il 27enne portavoce di Giani con 14mila. Riporta lanazione.it
Elezioni regionali Toscana, i risultati in diretta: Giani stravince e conquista il bis, Pd primo partito - Elezioni regionali Toscana, i risultati in diretta: Eugenio Giani conquista il bis, netta vittoria su Alessandro Tomasi. Scrive lanotiziagiornale.it
REGIONALI 2025 - La mappa del voto nelle province - TOSCANA: Nelle province e nei Comuni capoluogo l'esito delle elezioni regionali disegna equilibri politici diversi rispetto al risultato regionale ... Da toscanamedianews.it