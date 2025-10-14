Massa Carrara, 14 ottobre 2025 – Lo spettro dell’astensionismo, il crollo inesorabile della partecipazione e una disaffezione da record hanno squarciato la tela delle elezioni regionali 2025, che hanno visto la provincia di Massa Carrara incoronare – al fotofinish – Alessandro Tomasi. Quello dell’affluenza, che si è incardinata su un 40,79% quasi da fanalino di coda (dietro di noi soltanto i lucchesi, fermi al 40,42%) è un dato – il peggiore di sempre – che non si può archiviare come meramente statistico: un calo di 14 punti percentuali rispetto alla precedente tornata nel 2020, che fece segnare un’affluenza al 54,70% con 93791 votanti (Giani, nella sfida contro Susanna Ceccardi, si fermò al 43,92% rispetto al 45,63% di consensi raccolto dalla candidata di centrodestra) rappresenta una – ennesima – sirena d’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni regionali: Massa Carrara, vince l’astensionismo. Pd primo partito, flop della Lega