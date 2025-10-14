elezioni regionali la valdarnese rimona zamponi traccia un bilancio della sua candidatura

Arezzo, 14 ottobre 2025 – “Doveroso, dopo settimane intense e partecipate, esprimere soddisfazione per la vittoria del Presidente Eugenio Giani, di nuovo alla guida della nostra regione”. Così Romina Zamponi, candidata del Partito Democratico nel collegio di Arezzo, ha commentato il risultato delle elezioni regionali in Toscana, che hanno confermato la leadership del centrosinistra. Lei ha conquistato 1.157 preferenze e non è stata eletta in consiglio comunale, ma ha sottolineato che anche a livello locale i risultati dimostrano che il centrosinistra ha saputo riacquistare fiducia. Un segnale importante che ci invita a continuare a lavorare con serietà e senso di responsabilità ed essere punto di riferimento per chi crede in un modo di fare politica vicino alle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

