Elezioni regionali in Toscana | nella circoscrizione di Pisa il Pd primo partito segue Fratelli d' Italia

Pisatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni regionali 2025 hanno confermato Eugenio Giani alla guida della Toscana con il 53,92% dei consensi contro il 40,90% del candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. Più distaccata la candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu ferma al 5,18%.Elezioni regionali in Toscana: le prime. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

