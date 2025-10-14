Elezioni regionali in Toscana ha vinto il centrosinistra con Eugenio Giani

Eugenio Giani è stato rieletto in Toscana. Il centrosinistra torna a vincere grazie anche alla coalizione con il Movimento Cinque Stelle. Giani ha raggiunto il 53,9% dei voti, superando di 13 punti percentuali il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi. Un risultato positivo per il centrosinistra, ma un dato negativo per l’affluenza: infatti questa è stata del 47,7%, il che si traduce in meno di un elettore su due recatosi alle urne. La Toscana è la quarta regione al voto dopo Marche e Valle d’Aosta, dove si è votato il 28 e il 29 settembre, e la Calabria, dove si è votato il 5 e il 6 ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Elezioni regionali in Toscana, ha vinto il centrosinistra con Eugenio Giani

