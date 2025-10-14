Elezioni regionali Il Pd di Montevarchi soddisfatto del risultato

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Con il 57,15% dei consensi complessivi per le liste del centrosinistra e per Eugenio Giani presidente, e un risultato del Partito Democratico di Montevarchi pari al 41,67%, il circolo Pd cittadino vuole rimarcare un dato significativo. Sono 3265 i voti ottenuti, in crescita in termini assoluti rispetto alle ultime consultazioni. “Abbiamo contribuito con 1885 voti all’elezione di Filippo Boni in Consiglio Regionale — dichiara Sara Brogi, segretaria del Pd Montevarchi —. Un risultato importante per la nostra città, che non era né facile né scontato”. Un successo che assume un peso particolare, come sottolinea Brogi, “non solo per la nostra posizione all’opposizione, che ci porta costantemente a lottare per garantire rappresentanza all’interno dell’assise cittadina, ma anche perché a Montevarchi erano candidati due autorevoli esponenti dei partiti di destra: Lorenzo Allegrucci, assessore della Giunta Chiassai, per Fratelli d’Italia, e Gemma Peri per la Lega”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni regionali. Il Pd di Montevarchi soddisfatto del risultato

Approfondisci con queste news

Il mio post di ieri in cui evidenziavo come per la quinta volta consecutiva, il vero vincitore delle elezioni regionali (vedi ieri la Toscana) ha suscitato moltissime reazioni. Alcune spropositate. Sbaglia chi sostiene che tutti i politici siano uguali. Non è così, grazi - X Vai su X

Elezioni Regionali 2025: clicca sul link sottostante per consultare i Risultati https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsmassamarittima/portale/elezioni/elezionischedecorrenti.aspx?IDNODE= - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali. Il Pd di Montevarchi soddisfatto del risultato - La segretaria Sara Brogi sottolinea l’ottimo risultato raggiunto in città e il grande contributo offerto per l’elezioni in consiglio regionale di Filippo Boni. Lo riporta lanazione.it

Elezioni in Toscana, ecco chi sono i nuovi consiglieri regionali (e perché il Pd non può più fare da solo) - Tra conferme, qualche ritorno, i volti nuovi e gli esclusi eccellenti: come sarà composta l'assemblea legislativa regionale dove il Pd non sarà più autosufficiente ... Come scrive msn.com

Elezioni Toscana, Pd primo partito in crescita. Vola Renzi, AVS stabile, tonfo M5S. FdI regge, sale Forza Italia, cala la Lega - con la riconferma ampia e netta del Governatore Eugenio Giani - Scrive affaritaliani.it