Elezioni regionali Giani vince e rilancia | Sanità territoriale impresa ambiente e cultura le priorità
Eugenio Giani si riconferma presidente della Regione Toscana, superando il principale sfidante Alessandro Tomasi con un margine netto. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 53,92% delle preferenze, mentre Tomasi, sostenuto dal centrodestra, si è fermato al 40,90%. Decisamente più. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Elezioni Regionali 2025: clicca sul link sottostante per consultare i Risultati https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsmassamarittima/portale/elezioni/elezionischedecorrenti.aspx?IDNODE= - facebook.com Vai su Facebook
mi puoi fare una tabella dei risultati delle elezioni regionali in toscana coni voti effettivi e il confronto con le elezioni regionali precedenti - X Vai su X
Elezioni Toscana, vince ancora Giani (53,9%). Schlein: «È solo l’inizio». Renzi terzo partito - ROMA La vittoria arriva ed è netta: tredici i punti di vantaggio di Eugenio Giani su Alessandro Tomasi. Riporta ilmessaggero.it
Risultati elezioni Regionali Toscana 2025, vince il centrosinistra di Eugenio Giani su Tomasi: sorpresa Bundu - I risultati delle elezioni Regionali 2025 in Toscana, quanti voti hanno preso Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra) ... Come scrive virgilio.it
Elezioni regionali, ecco i campionissimi di preferenze. Biffoni oltre 21mila, Dika golden boy - L’ex sindaco di Prato raccoglie il record assoluto, a Pistoia si afferma il 27enne portavoce di Giani con 14mila. Riporta lanazione.it