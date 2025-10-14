Elezioni regionali Fratelli d' Italia ufficializza la candidatura di Scala
Fratelli d'Italia sta definendo la lista in vista delle elezioni regionali e annuncia ufficialmente che tra gli ‘otto’ che comporranno la lista ci sarà anche Errico Scala."È con grande orgoglio e una gioia profonda che ho firmato ufficialmente la mia candidatura al Consiglio Regionale della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il mio post di ieri in cui evidenziavo come per la quinta volta consecutiva, il vero vincitore delle elezioni regionali (vedi ieri la Toscana) ha suscitato moltissime reazioni. Alcune spropositate. Sbaglia chi sostiene che tutti i politici siano uguali. Non è così, grazi - X Vai su X
Elezioni Regionali 2025: clicca sul link sottostante per consultare i Risultati https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsmassamarittima/portale/elezioni/elezionischedecorrenti.aspx?IDNODE= - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Fratelli d’Italia: “Siamo prima forza del centrodestra, elezione di Minucci risultato storico” - Mauro Rotelli, commissario provinciale di Fratelli d'Italia Grosseto, commenta i risultati delle elezioni regionali 2025. grossetonotizie.com scrive
Regionali Toscana, l’analisi nel centrodestra, esulta Fratelli d’Italia: “Voti doppi rispetto al 2020” - Il punto con Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, che rivendica '”l'eccezionale successo. Secondo lanazione.it
Tutti i risultati delle elezioni in Toscana - Il presidente uscente Eugenio Giani (Partito Democratico) è stato rieletto a larga maggioranza alla guida della regione Toscana. pagellapolitica.it scrive