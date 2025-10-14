elezioni regionali ecco i campionissimi di preferenze biffoni oltre 21mila dika golden boy

Firenze, 14 ottobre 2025 – Dalle urne esce una Toscana senza sorprese e con qualche segnale, a cominciare dall’astensionismo. Come da previsioni Giani vince e riconquista il trono che si affaccia sulla cupola di Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati. E il Pd festeggia con lui, confermandosi primo partito in tutti i collegi. Quanto pesano i partiti in Toscana? Pd primo posto, poi Fratelli d’Italia. Come ha votato la gente Il campo largo ha superato la prova anche se a Firenze Avs (in coalizione), il boom della lista del presidente con a bordo renziani, radicali e civici, la Toscana Rossa di Antonella Bundu, erodono consensi al partitone, sceso – unico caso in Toscana – generosamente sotto la soglia psicologica del 30%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

