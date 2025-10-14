Elezioni regionali Alessandra Nardini è la regina delle preferenze
Le elezioni regionali toscane 2025 si chiudono con una netta affermazione del centrosinistra nella circoscrizione di Pisa, dove il Partito Democratico piazza due candidati nelle prime posizioni per numero di preferenze: Alessandra Nardini, con oltre 14.500 voti, e Antonio Mazzeo, che raggiunge. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Elezioni regionali, ecco i campionissimi di preferenze. Biffoni oltre 21mila, Dika golden boy - X Vai su X
Elezioni Regionali 2025: clicca sul link sottostante per consultare i Risultati https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsmassamarittima/portale/elezioni/elezionischedecorrenti.aspx?IDNODE= - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, tutti i consiglieri eletti in Toscana | NOMI - Il candidato del “campo progressista” sul principale sfidante, Alessandro Tomasi del centrodestra, fermo al ... Come scrive strettoweb.com
Regionali: 14.528 preferenze, Nardini donna più votata Toscana - 528 preferenze l'ex assessora regionale Alessandra Nardini (Pd) è risultata prima per preferenze nel collegio provinciale di Pisa, seconda tra tut ... Scrive controradio.it
Elezioni regionali, ecco i campionissimi di preferenze. Biffoni oltre 21mila, Dika golden boy - L’ex sindaco di Prato raccoglie il record assoluto, a Pistoia si afferma il 27enne portavoce di Giani con 14mila. lanazione.it scrive