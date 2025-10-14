Elezioni regionali Alessandra Nardini è la regina delle preferenze

Pisatoday.it | 14 ott 2025

Le elezioni regionali toscane 2025 si chiudono con una netta affermazione del centrosinistra nella circoscrizione di Pisa, dove il Partito Democratico piazza due candidati nelle prime posizioni per numero di preferenze: Alessandra Nardini, con oltre 14.500 voti, e Antonio Mazzeo, che raggiunge. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

