Elezioni regionali a Prato Biffoni è recordman | oltre 22mila voti Ora riparte da qui
Pratp, 14 ottobre 2025 – Alla fine anche il segretario dem pratese, fedelissimo alla linea Schlein, Marco Biagioni ha dovuto applaudire Matteo Biffoni, ex sindaco, capofila riformista, messo in seconda posizione nella liste Pd del collegio pratese. Il recordman ha festeggiato alla Casa del popolo di Coiano, il suo rifugio, la sua comfort zone, la sua seconda casa. Un brindisi dice. E vuol dire tanto. Tabella interattiva: il voto nella tua città Quelli che gli sono stati sempre vicino a partire dal gruppo di fedelissimi riformisti ( Simone Faggi guida la truppa con Alessandro Brogi ) fino ad arrivare a quelli che gli hanno continuato a scrivere su facebook anche quando la sua stella sembrava messa in un cassetto nelle sede dem di via Carraia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
