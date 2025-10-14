Elezioni regionali 2025 | Toscana Rossa ricorso per riconteggio Nardini donna più votata I record di Biffoni e Dika
La lista "Toscana Rossa" presenterà ricorso in tribunale per un riconteggio ed analisi dei voti relativo alle elezioni Regionali in Toscana, che hanno visto chiudere ieri alle ore 15 i propri seggi, e che al momento, a spoglio concluso, non permettono l'ingresso della propria candidata presidente di Regione, Alessandra Bundu, in Consiglio regionale toscano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
