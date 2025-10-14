Elezioni regionali 2025 Raucci si autosospende da presidente degli ingegneri Solo per evitare strumentalizzazioni

L’ingegnere Carlo Raucci, attuale presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, ha annunciato oggi la propria autosospensione dalla carica fino al termine delle prossime elezioni regionali in Campania. La decisione, comunicata agli iscritti con una nota ufficiale, non deriva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

Elezioni regionali in Toscana, candidati al consiglio: boom di voti per Biffoni a Prato - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, ecco i campionissimi di preferenze. Biffoni oltre 21mila, Dika golden boy - X Vai su X

VERSO LE REGIONALI - Raucci si autosospende da presidente degli Ingegneri di Caserta: nessuna incompatibilità, ma scelta per evitare strumentalizzazioni - In una nota agli iscritti, l’ingegnere Carlo Raucci, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, «comunica che, pur non sussistendo motivi di incompatibilità t ... Secondo casertafocus.net

VERSO LE REGIONALI - Anche Raucci passa nel centrodestra, il presidente degli Ingegneri nella lista Cirielli presidente - 18:10:13 Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Carlo Raucci candidato alle prossime elezioni regionali nella lista civica Cirielli presidente. Lo riporta casertafocus.net

Elezioni Regionali Toscana 2025/ Diretta risultati voto, come si vota e quando, chi sono i tre candidati - Diretta Elezioni Regionali Toscana 2025, verso risultati: come si vota e quando, sfida tra Giani, Tomasi e Bundu per fare il Presidente e sondaggi ... Si legge su ilsussidiario.net