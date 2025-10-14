Elezioni regionali 2025 Raucci si autosospende da presidente degli ingegneri Solo per evitare strumentalizzazioni

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ingegnere Carlo Raucci, attuale presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, ha annunciato oggi la propria autosospensione dalla carica fino al termine delle prossime elezioni regionali in Campania. La decisione, comunicata agli iscritti con una nota ufficiale, non deriva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

elezioni regionali 2025 raucciVERSO LE REGIONALI - Raucci si autosospende da presidente degli Ingegneri di Caserta: nessuna incompatibilità, ma scelta per evitare strumentalizzazioni - In una nota agli iscritti, l’ingegnere Carlo Raucci, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, «comunica che, pur non sussistendo motivi di incompatibilità t ... Secondo casertafocus.net

elezioni regionali 2025 raucciVERSO LE REGIONALI - Anche Raucci passa nel centrodestra, il presidente degli Ingegneri nella lista Cirielli presidente - 18:10:13 Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Carlo Raucci candidato alle prossime elezioni regionali nella lista civica Cirielli presidente. Lo riporta casertafocus.net

elezioni regionali 2025 raucciElezioni Regionali Toscana 2025/ Diretta risultati voto, come si vota e quando, chi sono i tre candidati - Diretta Elezioni Regionali Toscana 2025, verso risultati: come si vota e quando, sfida tra Giani, Tomasi e Bundu per fare il Presidente e sondaggi ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Raucci